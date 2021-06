Ninel Conde abre su corazón y habla sobre su hijo, el trabajo y el amor

La cantante habló con Flor Rubio y explicó cómo vive el proceso legal con su hijo Emanuel.

Flor Rubio habló con Ninel Conde abre sobre el proceso legal de su hijo, sus planes y el amor, en exclusiva, en su regreso a los escenarios.

“Yo creo que ha sido un año difícil. No sólo para mí sino para todos atravesar esta pandemia, en donde tuvimos que dejar los escenarios, tuvimos que estar en casa. Yo creo que los artistas la retroalimentación del público en vivo es algo que nos da mucha energía, que nos da vida, que nos da alegría. Entonces muy contentos porque por fin tenemos al público frente a frente”.

Al preguntarle a quién le dedicas este show y en quién piensa al salir al escenario, dijo: “Primero se lo dedico y se lo agradezco a Dios. Y se lo debo evidentemente a mi familia, a mis hijos y a mí”.

Sobre la lucha incansable para recuperar a su hijo, la cantante dijo: Trato de no pensar mucho en ese tipo de cosas y ya no me explayo tanto en ese tema. Tal vez el callar no ha sido lo mejor para mi imagen, pero creo que más que pensar en mi imagen yo pienso en mi bebé. No hablando cosas que a él lo hagan sentir incómodo”.

“Yo voy en mi intimidad, doblo rodilla y le pido a Dios que en su infinita misericordia pueda yo poder volver a estar con mi bebé, para yo poder volver a abrazarlo y besarlo, ya que no hay ningún impedimento humano para que yo no pueda estar con él, pero no me gusta estar mostrando esa parte, porque todo lo que te diga será usado en mi contra”.

También le cuestionó sobre la reacción de Emanuel en la última audiencia, tras los rumores que indicaban que el niño no quiso convivir con ella, Ninel comentó: “Cómo te comento no puedo entrar en detalles, aunque bueno desgraciadamente todo se filtra y pues evidentemente.

«Pero lo que sí te puedo decir es que Emanuel va a crecer y va a tener su propio criterio. Es un niño muy inteligente. Le estoy guardando videítos. Todo el tiempo estoy tratando de recopilar material para que mañana cuando me diga ‘Mamá, ¿por qué no me buscaste?’», concluyó Ninel.

