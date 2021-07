Ari Borovoy se enoja al preguntarle por Lidia Ávila y M’Balia

Ari Borovoy se enoja al preguntarle por Lidia Ávila y M’Balia luego de hablar con él sobre la posible gira de OV7, pues según la información trascendida, se pelearon entre ellos.

Captamos a Ari Borovoy a su llegada de Monterrey y se le cuestionó sobre si era verdad la publicación de una revista donde se aseguraba que Lidia Ávila discriminaba a M’Balia por, supuestamente, tener otras preferencias sexuales.

“No tengo información al respecto. Yo lo único que sé es que yo hablo con M’Balia muy seguido. La veo más feliz que nunca y eso para mí es lo único que importa. No tendría porqué ser diferente. Yo no entiendo porque hacen tanto ruido de algo que es totalmente normal que no lo vea normal no sé en qué En qué siglo se quedó

El integrante de OV7 revela si él ha visto que M’Balia no tenga una buena relación con Lidia a pesar de pertenecer a la misma agrupación: “Habría que preguntarle a ella, a la otra parte, no te sé decir. Cómo le digo dime hablado mucho con M’Balia, he hablado mucho con Kalimba, ayer no pude estar en su presentación y con la Güera”.

Ari se se molestó cuando le preguntamos si M’Balia ya les había contado sobre su supuesta preferencia sexual y esta fue su reacción:

“Me encantaría quedarme con ustedes, pero francamente me hacen unas preguntas. Tengo poquito tiempo. Vete a buscar otro tipo de preguntas. Te lo juro. Cuando tengas a alguien con una trayectoria, con ganas de platicar, cosas del corazón. Ve usted y pregúntale a ella”, concluyó.