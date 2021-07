El certamen reunió a profesionales de la barra de 24 países, y concluyó con éxito luego de meses de competencias llevadas a cabo a través de la cuenta de Instagram de la marca

Las competencias de bartenders han cobrado relevancia en el mundo, y es que en cada una de ellas los maestros y maestras detrás de las barras se lucen para sorprender con sus conocimientos, técnicas y creatividad al diseñar cocteles excepcionales, como los que posicionaron al mexicano Aldo Reyes en el Top 3 del desafío Tío Pepe 101 (One on One).

Esta competencia organizada por el legendario vino fino Tío Pepe, reunió a profesionales de la barra de 24 países, y concluyó con éxito luego de meses de competencias llevadas a cabo a través de la cuenta de Instagram de la marca, en donde los concursantes demostraron su pasión por el jerez, incluido el mexicano Aldo Reyes.

El primer lugar lo obtuvo el bartender español Sergio Bermejo, Sin embargo, Aldo Reyes, bartender del bar La Chicanata en Puebla, llegó hasta la final demostrando su capacidad para crear cocteles que recibieron buenas críticas por parte del jurado.

“Me siento muy orgulloso de estar en el Top 3 de este certamen internacional. En México cada vez somos más los bartenders que ponemos en alto el nombre de nuestra profesión, y por supuesto, de nuestro país. El haber competido con los mejores del mundo me deja satisfecho” – Aldo Reyes

A lo largo de la competencia Aldo derrotó a representantes de Chile, Hong Kong, Polonia y Holanda al realizar cocteles como la reinterpretación del Rebujito, una piña colada, otro llamado “Sol Andaluz” y “Fly Free”.

Imágenes: Cortesia Tío Pepe 101

A continuación, te compartimos algunos de los cocteles creados por Aldo y que lo guiaron hacia la gran final:

Fly Free

Ingredientes:

65 ml Infusión de Tío Pepe * (600 ml de Tío Pepe, 25 gr de pia flower (Té Blue Butterfly), 3 gr de pimienta rosa, 8-10 hojas de menta)

10 ml de jugo de limón

10 ml de hidromiel de flor de saúco

Bola de hielo

1 flor de sauco y flor de nube

Procedimiento: Los ingredientes se revuelven en un shake para activar las notas aromáticas de las flores, se sirve con un hielo esfera, se decora con flores aromáticas de sauco y butterfly.

Sol Andaluz

Ingredientes:

60 ml Tío Pepe

20 ml Néctar Ximénez

Top gaseosa casera de ciruela pasa y granos arábigos de café

Garnitura con brandy Lepanto

Procedimiento: Se coloca en un vaso Tío Pepe, luego el néctar y se rellena con la gaseosa. Se incluyen hielos y se decora con garnitura.

Piña Colada

Ingredientes:

60 ml de Pepe Punch (creado con Tío Pepe Sherry, 1 piña pequeña, sal, pimienta rosa, leche, leche evaporada y agua)

15 ml de jarabe de coco PX

Perfume de canela

Caramelos clarificados de piña

Procedimiento: Los ingredientes se vierten en un mixing glass; se sirve en un vaso con hielos y se decora.

#SiestásenMéxico visita La Chicatana en la Ciudad de Puebla. Tal vez Aldo Reyes te sorprenda detrás de la barra con tragos de nivel internacional.