Abogada de Alexa Parra habla sobre el proceso legal

Olivia Rubio, abogada de Alexa Parra habla sobre el proceso legal y narra un poco lo que ellos como asesoría jurídica están brindando a la hija de Ginny Hoffman.

A principios de 2020, Olivia Rubio y su equipo de abogados recibieron a Alexa Parra en su despacho, luego que la joven de 19 años buscó a Sergio Mayer para solicitar su ayuda y fue él quien la remitió con quienes ahora conforman su asesoría jurídica.

A partir de ese momento iniciaron una serie de investigaciones y estudios periciales para dar continuidad a la denuncia presentada por Alexa el 13 de octubre del 2020, incluidos los peritajes que han sido tema de polémica en los últimos días y que, según la abogada, no pueden ser desacreditados.

Se dice que en este momento no presentara y otra cosa es que los eventos no hayan sucedido. Presentamos también un dictamen particular donde, específicamente, se le hicieron relativos a personas que han sufrido abuso sexual en la infancia y en ella sale con afectación en ese sentido. Los realizados por la Fiscalía General de la Ciudad de México también salen con afectación.

Según Olivia Rubio, el resultado de estos peritajes fueron fundamentales para que el juez decidiera que Héctor “N” tiene responsabilidad en los hechos que su hija Alexa narró, que no eran tocamientos accidentales en absoluto y se refiere a conductas dolosas.