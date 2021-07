José Joel habla sobre la demanda a Sara Sosa

José Joel habla sobre la demanda a Sara Sosa y espera tener alguna noticias pronto, por el tema de las dudas que como hijo tiene el saber cómo fueron los últimos días de su padre.

“Antes de que empiecen a preguntar por todos lados, lo que se está logrando se está logrando acorde a derecho a la ley. Entonces todo lo que tenemos que ver recordemos que mi papá fallece sin un testamento, fue una sorpresa para todos de noviembre para acá.

“Lo que ya veníamos trabajando a los tiempos de las oficinas, pues se detuvo, pero ya con el testamento agarra más fuerza entonces con ello, estamos, les repito, yendo a los tiempos de las oficinas”, dijo José Joel.

Hasta el día de hoy la realidad es que ha existido un interés de Sara con sus hermanos para buscar mediar esta situación legal y la herencia que como hijos les corresponde.

“Con Sara no sigue absolutamente nada, cada vez que me ponen un micrófono están de testigos que es llameno, marquenos y esto era antes de saber todo esto y en base a eso pues bueno no habido tampoco ningún tipo de comunicación, entonces vamos a ver que se dictamina acorde a derecho”.

También descartó mediar con Manuel José, el cantante colombiano que asegura ser hijo de “El Príncipe de la canción”: “No, no, desgraciadamente con ese muchachito se hizo el intento dos y tres y cuatro veces se le dijo en su momento y resulta ser que nada tiene que ver con nosotros y ha seguido fastidiando”.