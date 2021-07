¿Beber alcohol elimina el efecto de la vacuna contra COVID-19?

El consumo de bebidas alcohólicas y la vacuna contra COVID-19 ha sido sujeto de numerosas dudas, y más especialmente ahora que es el turno de las personas jóvenes para inocularse.

Beber alcohol en general, aunque no te acabes de vacunar, es dañino para la salud.

Unn reciente estudio elaborado en el Reino Unido sugirió que cualquier cantidad de alcohol por moderada que sea es dañina para el cerebro.

Sin embargo, la pregunta en cuestión de los consumidores de alcohol es si el beber alcohol reduce la acción de la vacuna contra el COVID-19.

Alcohol antes y después de vacunarte

Organismos de salud del mundo han recomendado evitar el consumo de la substancia embriagante antes y después de haberte vacunado; no obstante, esta recomendación no es porque reduzca el efecto de la vacuna, sino por los efectos que en general la substancia tiene en el cuerpo.

En el Reino Unido, expertos recomendaron no beber dos días antes de vacunarte ni dos semanas después.

Según explicó la Dr. Fiona Sim, presidenta de un panel médico independiente, esta recomendación se da por el impacto del alcohol al sistema inmune.

«Te recomendamos que no bebas ningún tipo de alcohol dos días antes y al menos dos semanas después de que hayas sido vacunado para intentar asegurar que tu sistema inmune este en su mejor estado para responder a la vacuna y protegerte», dijo.

Enmascarar posibles efectos secundarios

Expertos en México señalaron también que la razón por la que se ha recomendado evitar el alcohol es porque éste puede enmascarar o potenciar los efectos secundarios de la vacuna, ya que el mismo «alcohol puede causar mareos y dolor de cabeza«; es decir, si consumes alcohol el día que te vacunaste, al otro día podrías confundir si se trató de efectos de la vacuna o del alcohol, o bien, te puede hacer sentir más mal.

En cuestión a la eficacia, una publicación del New York Times reveló que no hay pruebas de que tomar un par de copas de alcohol pueda reducir la eficacia de ninguna de las vacunas disponibles en Estados Unidos, que son la Pfizer, Moderna y Johnson and Johnson.

Consumo moderado de alcohol

Esta opinión es compartida por el médico a cargo del manejo de la pandemia en México, Hugo López-Gatell, que señaló que el consumo moderado del alcohol no debería ser un problema.

«El tema del alcohol ha sido muy sonado, en general el uso excesivo de alcohol causa daños a la salud pública y a la salud individual, eso es muy conocido, pero no hay una prohibición para tener actividades convencionales con consumo moderado de alcohol, por ejemplo. No debería ser un problema», dijo el zar contra el coronavirus mexicano.

Entonces, la respuesta más correcta sobre si se puede beber después de vacunarte es que depende de cuánto bebas. Si es un consumo moderado de una o dos copas, lo puedes hacer, pero si consumes demasiadas, esto afectará tu respuesta inmune y puede potenciar los efectos secundarios de tu vacuna.

