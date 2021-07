Erika Zaba habla sobre distanciamiento entre los OV7

Érika Zaba este fin de semana tomó valor y en sus redes sociales y dijo sí hay problemas entre los integrantes de OV7.

El mensaje decía: “He decidido hacer este vídeo porque siempre he sido directa y honesta con ustedes. Sí quiero contarles muy brevemente lo que está pasando en este momento.

Para nadie es un secreto que hemos estado teniendo temas complicados últimamente. Confieso que me cuesta trabajo ser clara y con lo que está pasando, con la claridad que se merecen sin quebrarme en este vídeo…

Que si estoy triste, claro que estoy muy triste, porque no me gusta tener diferencias con los que siempre he considerado mis hermanos. Que si tenemos problemas sí, las parejas, la familia, los amigos, con 30 años de relación, claro que tienen problemas y se arreglan, pero en privado no en público.

Yo estoy convencida que si eso lo arreglamos en privado, lo vamos a conseguir. Yo antes lo hemos arreglado.

¿Qué cuáles son los problemas? Yo en lo personal no quiero entrar en eso. Entiendo, sí hay mucha confusión por parte de los fans y obviamente porque están esperando esta gira como lo hemos prometido, como lo hemos platicado, tanto ustedes como nosotros”.

