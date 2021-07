Horóscopo: ¿Cuál es el signo del peor novio del zodiaco?

Con estos signos del zodiaco, una relación amorosa puede ser insostenible.

Y tú ¿ya sabes qué signo es el peor novio del zodiaco?

El amor a veces no es suficiente y el horóscopo lo sabe, es por eso que hoy enlistaremos los signos del zodiaco con los que una relación amorosa puede ser insostenible.

Todos estos signos tienen algo en común: su carácter y falta de interés e intolerancia aburrirán a cualquiera, por lo que su vida amorosa siempre será tormentosa.

El peor novio del zodiaco

Virgo

Los hombres nacidos bajo este signo suelen ser explosivos, controladores y muy celosos; además de malgeniados, hirientes y bastante ofensivos. Por si fuera poco, suelen utilizar el drama para conseguir lo que quieren, por lo que a menudo son injustos con su pareja.

Mucho ojo por que por más amor que siento por él, es casi seguro que la relación llegará a su fin en malos términos.

Tauro

A pesar de que este signo tiene cierta compatibilidad con algunos otros, es muy difícil lograr una verdadera conexión con el.

A los Tauro no les gustan las caricias ni las demstraciones de afecto, pues los hace sentir “invadidos”. Además, y a pesar de que les gusta el compromiso, los Tauro no pueden confiar en alguien al 100%, por lo que sus relaciones no son duraderas.

Piscis

Si, son sensibles y demuestran sus sentimientos pero justo eso es su mayor problema en el amor.

Los Piscis son intensos, se irritan con facilidad y pueden llegar hasta a ser insoportables.

Si quieres una relación con un Piscis solo podemos decir algo: ¡Paciencia!

