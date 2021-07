Mr. Tempo niega que demandaría a Chiquis Rivera

Jorge Cueva, mejor conocido como Mr. Tempo, asegura haber tenido intención de demandar a Chiquis Rivera por supuesto incumplimiento de contrato tras su distanciamiento.

Recuérdese que se afirmaba que la cantante sería socia y la imagen de un tequila promovido por el restaurantero, con quién se le relacionó sentimentalmente .

“Fueron chismes,Yo sólo dije pues nos vimos y le dije que son chismes de abogados. Yo lo único que dije es que los abogados se están arreglando porque son casas de dinero, de porcentajes. Nosotros hicimos la inversión iba a poner la imagen pública eran varias que tenían que ver que se diera el proyecto del reina del sur con Chiquis”.

“Yo sé que no es tan fácil para ella tomar una decisión así, porque tiene el tequila de su mamá y está en el divorcio yo pasé por eso, no la cupo a eso, está pasando el divorcio, no puedo decidir nada”.

Al preguntarle porque no prosperó la relación entre ellos cuando evidentemente había química “somos muy parecidos, y eso es muy peligroso, era una amistad muy bonita y más cuando conectas con alguien en el negocio. Pero de eso ya no hay mucho”:

El también chef inauguró su tercer local en México en la marina de Mazatlán en sociedad con empresarios locales.

