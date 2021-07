Tenoch Huerta habla sobre el racismo en el cine

Si existe alguien en el medio artístico que se ha dedicado a pelear por los derechos de los latinos en la industria es Tenoch Huerta, actor que además del trabajo que ha hecho en México ha logrado conseguir papeles importantes en filmes como la secuela de Pantera negra de Marvel, que aún se encuentra en producción y la más reciente “La Purga por siempre”, cinta en la que, a pesar de ser señalado por ser mexicano, su personaje se convierte en el héroe de la historia.

“La piel morena es criminalizada en toda la América Latina y especialmente en nuestros países. Pero más allá de eso, Realmente, al final del día, lo que está en el fondo independientemente, ya sea del color de piel o no, es que nos sintamos orgullosos de ser lo que somos que dejemos», dijo.

«Nos enseñaron durante 500 años a sentir vergüenza de ser lo que somos y es hora de que nos veamos al espejo y digamos soy hermoso y estoy bien y no hay nada malo en mí no hay nada malo en mí simplemente me contaron la historia equivocada eso es todo», comentó el actor.

“Mucho racismo se volcó a las redes sociales, yo mismo hago de repente comentarios muy racistas, entonces no hay que sentirnos avergonzados de eso”.

Aunque ya existe más diversidad en el cine, por el estreno de la cinta en el barrio que refleja latinos que persiguen una mejor vida en Estados Unidos se generaron críticas hacia el filme y Manuel Miranda por haber escogido actores que por sus características físicas no representan verdaderamente a la comunidad latina.