Ainara habla sobre YosStop y el delito que cometió

Ainara Suárez, la chanque denunció a Yosstop y a los cuatro personajes que abusaron de ella sexual y tras la controversia que se ha desatado sobre el hecho, ella hizo un video explicando las razones.

«He visto que todavía hay muchas dudas acerca de lo que está pasando con mi caso. Para empezar yo quiero clarar que el delito cometido por Yoseline «H» es diferente al delito que fue cometido por Carlos «R», Julián «G», Nicolas «B» y Alex «A», por los que son procesos diferentes y van a tiempos diferentes, es por eso que se libró una orden de aprehensión contra ella y aún no contra ellos, no significa que un caso sea más importante que el otro, no significa que no esté buscando justicia por lo que me hicieron estos tipos», menciona Ainara.

«Dicho esto, quiero seguir con el caso de Yoseline H. Para empezar mucha gente pensó que ella solamente ejerció su derecho a la libertad de expresión y que solo dio una opinión y quiero decir que no, el video de el abuso al que ella hace mención no era algo de interés público ni de interés periodístico, la primera en hacerlo público fue ella», continúa.

«Ahora vamos a explicarles por qué sí cometió un delito, Ella lo describió porque lo reprodujo, lo adquirió cuando se lo mandaron y lo almacenó mínimo de que se lo mandaron a que se grabó el video de patética generación», dijo.

“Para finalizar voy a aclarar que lo que estoy haciendo no lo hago por fama y mucho menos por dinero, lo hago par que se haga justicia porque no es justo que una influencer re victimice de esta manera a un niña que exponga a una niña de esa manera y quiero marcar un precedente par que no le vuelva a pasar a ninguna niña ni a ninguna mujer nunca”, concluye.