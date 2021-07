Arturo Islas y el impactante rescate de dos delfines en Sinaloa

Arturo Islas y el impactante rescate de dos delfines en Sinaloa que quedaron atrapados en Sinaloa en un dren de agricultura y Arturo Islas junto a un grupo de personas dedicadas a esta labor, lograron sacarlos de ahí después de 10 días.

Arturo fue etiquetado en muchos videos en los que le reportaban que los delfines llevaban 10 días en ese lugar en esas condiciones, al que llegaron, aparentemente, porque había subido la marea.

Hablamos con él y esto fue lo que nos contó: “Es una historia muy bonita, la verdad, porque creo que fue el trabajo de muchas personas, los que se unieron para poder sacar esto adelante.

“Éramos más de 15 personas, estaban las autoridades mexicanas, toda la gente con la que estamos trabajando muy de cerca con el santuario, veterinarios, especialistas.

“Me habló Ernesto Zazueta y me dice ‘Arturo está pasando esto’, llevaban 10 días ahí. Él se puso a buscarlos por dos días entre todos los drenes hasta que los encontró. Los ubica, me hace una llamada y yo vuelo de la ciudad México a Sinaloa y me encuentro con el primer vídeo que acabas de mostrar. Sí estaban los delfines para después sacarlos de ahí”.

