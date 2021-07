Sylvia Pasquel habla sobre los conflictos de su familia

Sylvia Pasquel visitó el foro de Ventaneando y platicó sobre toda su familia. No te pierdas la charla porque se puso muy interesante.

“Mira, realmente nosotros aprendimos mucho con mi abuela. A Stephanie le gusta mucho, siempre le ha gustado mucho la cocina. Se fue a Barcelona a tomar un curso”.

Sobre su mamá, dijo: “Yo la veo todos los días y estoy con ella. Acabamos de estar ahí con mi mami en streaming. Hicimos una meditación de amor y muy padre. Yo quiero mucho a mi familia, a toda mi familia”, dijo la actriz.

“Yo me siento muy privilegiada de tener tantos hermanos y de tener tanta gente bonita y talentosa en mi familia”.

Al preguntarle sobre las polémicas situaciones que han rodeado a diversos miembros de su familia, dijo: “La situación es muy delicada. Entonces yo me mantengo al margen. Yo siempre lo he dicho de una manera muy respetuosa entiendo su trabajo entiendo que muchas veces me buscan porque me denominaron la vocera oficial de la familia.

“Es un respeto a nosotras mismas no hablar mal de otra persona. Tenemos muchas cosas buenas que decir de nosotras, porque somos somos trabajadoras, somos decentes, no le robamos a nadie. Nos dedicamos a nuestro trabajo, no andamos buscando escándalos ni vivimos de ellos”, concluyó.

