Derrame de aguas residuales en el océano obligan cierre de playas en California

El derrame de una planta de tratamiento de aguas residuales provocó que cuatro playas de California fueran cerradas por agua contaminada en el océano.

Varias playas de California fueron cerradas el lunes después de que casi 20 millones de galones de aguas residuales sin tratar provenientes de una planta local se derramaran en el océano.

Las playas en cuestión son Dockweiler State Beach (Water Way Extension), Dockweiler State Beach (Hyperion Plant), El Segundo Beach y Grand Avenue Storm Drain.

El Departamento de Salud Pública de Los Ángeles informó que el derrame se debió a una “falla mecánica” en la Hyperion Water Reclamation Plant que llevó al derrame de 17 millones de aguas residuales sin tratar el pasado domingo.

Janice Hahn, supervisora pública del condado de Los Ángeles, señaló en Twitter que la “planta logró prevenir un derrame más grande”, pero que necesitarán “respuestas sobre cómo y por qué ocurrió eso”.

This was a massive discharge of 17 million gallons of sewage into the ocean. I understand that the plant was able to prevent an even larger spill, but we are going to need answers about how and why this happened. https://t.co/oHw4krxMOa