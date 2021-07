A Karla Sofía Gascón la abandonó el «amor de su vida»

A pesar de tenerlo casi todo listo, y emprender los trámites de divorcio y tomó la valiente decisión de dejar para siempre a Carlos para iniciar su proceso de cambio de identidad sexual, pero cuando se lo hizo saber a su pareja, a Karla Sofía Gascón la abandonó el “amor de su vida” para casarse con canadiense. Esta es la tercera entrega de Las batallas de Karla Sofía Gascón.

“Yo ya había cumplido mis metas, yo ya había triunfado en mi trabajo, tenía una hija, había escrito libros, tenía mi casa en España. Ese fue uno de los principales motivos, yo lo hice cuando supe que sí lo podía llevar a cabo, cuando supe que sí era factible y la ciencia en este momento estaba más avanzada para poder realizarlo”, dijo.

“Estaba sola en México. Conozco a esta niña en una fiesta, nos enamoramos, vamos a vivir juntas, pero empezamos una relación de pareja en la que yo ya tengo los papeles del divorcio de mi mujer de España para poder continuar con mi relación de acá”.

“Vivíamos como dos niñas, pero yo seguía siendo una persona súper famosísima, porque acaba de estrenar “Nosotros los Nobles”, ella estaba subiendo muchísimo, entonces teníamos fama, sexo, dinero”.

“Era un momento en el que le digo ‘¿Sabes qué? Voy a empezar este proceso’ y al principio se sorprendió un poco, pero me dijo ‘Va’, en mis cumpleaños en vez de regalarme una cosa de chica me regalaba otras cosas”.

“Nuestra relación era complicada, ya de por sí porque había mente y cada vez que tenía que ir a España a ver a mi hija pues se montaban unos números tremendos, de violencia incluso, y llega este momento en el que me dice confía”.

“Dos días antes de su cumpleaños me dijo ‘No voy a estar en mi cumpleaños, me voy a Canadá con mi primo, pero no te preocupes y cuando regresé de este fin de semana largo que me voy continuamos con nuestra vida, yo te amo, te quiero como eres y vamos adelante’.

“Uno de los días que estaba en España me llama llorando (y dice) ‘es que tuve mucho miedo de no poder quererte así’ y a los cuatro días me la veo en Canadá casándose en Canadá con este niño”.

Más famosos En sus Batallas de Venga la Alegría