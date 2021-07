Pasajera termina inmovilizada con cinta por intentar abrir puerta de avión en pleno vuelo

Una pasajera que se encontraba a bordo de un vuelo de American Airlines, hacia Carolina del Norte, terminó inmovilizada en su asiento con cinta adhesiva. Los responsables: el personal y el resto de los pasajeros del vuelo… Pero las razones lo ameritaban.

Como si de una broma se tratara, la mujer comenzó a intentar abrir la puerta delantera del avión mientras se encontraba en pleno vuelo, por si fuera poco, atacó a la tripulación en repetidas ocasiones y gritaba incoherencias.

A través de las redes sociales comenzaron a circular imágenes de la mujer atada con cinta en la boca y el cuerpo pegado al asiento.

Según medios locales, la sospechosa se encontraba a bordo del vuelo de American Airlines que viajaba de Dallas-Fort Worth a Charlotte, en Carolina del Norte, cuando sucedieron los hechos.

American Airlines passenger duct-taped to seat after trying to open aircraft door midflight. Video by lol.ariee https://t.co/4Awon2l0cz pic.twitter.com/wAMM8FDE0a