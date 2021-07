Él fue víctima del «Aliento del Diablo» en un bar

Víctor Tacher quería pasar un momento de diversión, pero cuando reaccionó se dio cuenta que le habían robado. Fue debido al llamado “Aliento del diablo”.

“Me drogaron allá dentro, al igual que a otras personas” De sra manera, Victor denunció un ultraje “hablando con mi amigo ahí está totalmente consciente, aquí la siguiente estoy dentro de un coche particular con un desconocido. En algún momento me aislaron y me sacaron del establecimiento y ya me entregaron algún conductor o no sé si fuese mismo conductor y de ahí me regreso en la Condesa y ya el siguiente estoy aquí afuera de mi departamento y estoy sintiendo un sueño terrible”.

El tamaño de las pertenencias que le robaron lo descubrió atando cabos “Me quitaron 50 mil de la tarjeta de crédito, lo demás se lo transfirieron de mis cuentas de banco, pero en total las medidas fueron como 80 mil pesos”.

Según Víctor le otorgaron con un estupefaciente que lo usan bandas de presuntos delincuentes en Colombia para cometer delitos y que se está volviendo cada vez más común en México. Se llama burundanga, escopolamina, o aliento del diablo.

Te lo pueden dar en la bebida, en un dulce soplar en la cara. Un solo soplido el aliento del diablo puede actuar aunque estés sobrio Ya sé perder tu voluntad se hace borrar tu memoria las personas que te rodean ni siquiera se dan cuenta que estás bajo los efectos de esta droga para que luego suceda lo inimaginable.

Luego que el video de Tacher se hiciera viral, se desencadenó lo inevitable, una serie de casos con el mismo modus operandi.

“También me llegan muchos de hombres y de amigos de amigos que les pasó lo mismo y que terminaron golpeados en la calle de una colonia peligrosa”.

