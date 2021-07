JLo rompe el silencio sobre Alex Rodríguez; no era tan feliz como aparentaba

En una muy sincera entrevista la cantante habló sin censura sobre la felicidad que vive después de terminar la relación con el deportista y reencontrarse a sí misma.

«Me di cuenta que estaba bien conmigo misma y que la felicidad empieza en mí», reconoció la Diva del Bronx.

Jennifer Lopez también aclaró que todos los cambios recientes en su vida se deben a ella misma, y a nadie más.

Después de tres meses de su inesperado rompimiento con Alex Rodriguez, JLo por fin habló de ello.

En una muy sincera entrevista que dio a Apple Music y fue retomada por ET, la cantante habló sin censura sobre la felicidad que vive después de terminar la relación con el deportista y reencontrarse a sí misma.

Pero lo que ha dejado a más de uno con la boca abierta fue su sinceridad al aceptar que no era tan feliz como parecía a lado de Rodríguez.

No te pierdas: El día que JLo lloró por culpa de ARod ¿El inicio del final?

Las declaraciones de JLo

«Me di cuenta que estaba bien conmigo misma y que la felicidad empieza en mí», reconoció la Diva del Bronx.

JLo explicó que comenzó a notar que las cosas no encajaban en su vida, y entre dichas cosas se encontraba la relación de años con Alex Rodríguez.

“Esto no está bien para mi, o esto no se siente bien, o necesito hacer un ajuste aquí”, aseguró la también actriz.

Entonces seguramente te has preguntado: ¿por qué las fotos con Alex Rodríguez hacían pensar que era una de las más hermosas historias de amor?

Pues JLo también respondió esto: «Hay cosas que ocurren de repente y que jamás hubieras esperado que sucedieran… Una vez te te sientes bien y llegas a la conclusión de que esto no es bueno para mí o esto no se siente bien y sabes que necesitas hacer un cambio, no por los demás sino por ti, las piezas empiezan a caer en su lugar», explicó.

Pero la latina no contaba con que caería de nuevo en las garras del amor, pero ahora con su ex pareja, Ben Affleck.

«Las cosas pasan», dijo sobre todo lo ocurrido en su vida recientemente, sin especificar ni dar nombres.

Pero JLo también aclaró que todos los cambios recientes en su vida se deben a ella misma, y a nadie más. “En realidad, se trata solo de quién eres y de lo que te parece correcto, y de eso se trata”, aseguró.

Te recomendamos:

Jennifer Lopez y su colección de anillos de compromiso

J Lo y Ben Affleck: Historia de un romance inconcluso