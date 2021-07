Daniela Parra tuvo contacto con su papá y le regresó el ánimo

Daniela Parra por fin pudo tener contacto con su padre Héctor Parra a casi un mes de su detención tras ser acusado de abuso sexual por su hija Alexa, pero este encuentro lleno de fuerza y motivó a su primogénita con sus palabras de ánimo.

“No voy a dejar que me sigan haciendo menos. No voy a dejar que me pisoteen. Yo sé lo que soy. Nosotros sabemos lo que somos y lo que vivimos, y de aquí para arriba. Esas fueron las palabras del papa, que dije ese es mi papá, esa persona con la que hablé por teléfono es mi papá”, dijo Daniela sobre la llamada que tuvo con su padre desde la cárcel.

Sobre otorgar el perdón a su hermana Alexa, expresó: “No, lo que hizo no tiene perdón No tiene perdón meter a tu papá a la cárcel. Pero también entiendo su situación y entiendo cómo fue su vida con su mamá y también es víctima”, agregó la también hija del actor.

También habló sobre la demanda que interpuso el equipo de abogados de su padre contra servidores públicos por la ocultación de pruebas en su caso: “Es evidente que utilizaron influencias”, concluyó Daniela.