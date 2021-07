¡Britney Spears, renuncia!

Después de días de tensión en el caso de tutela sobre ella, la cantante Britney Spears ha decidido renunciar a su carrera artística.

La princesa del pop explica que no piensa volver a actuar en un escenario pronto, o por lo menos no mientras su padre controle lo que ella hace, piensa, dice o incluso, usa para sus shows.

“ASÍ QUE RENUNCIO”, escribió la cantante.

A través de un contundente mensaje en Instagram, Britney renunció a los escenarios, y lanzó un mensaje a sus seguidores sobre lo que ha significado su vida cantando bajo tutela de su padre, James Spears.

A través de un contundente mensaje en Instagram, Britney renunció a los escenarios, y lanzó un mensaje a sus seguidores sobre lo que ha significado su vida cantando bajo tutela de su padre, James Spears.

Britney Spears escribe mensaje muy enojada

“Prefiero compartir videos, sí, desde mi sala de estar en lugar de en el escenario en Las Vegas, donde algunas personas estaban tan lejos que ni siquiera podían darme la mano…”, escribió Spears.

Además, la cantante detallo que dejar de trabajar en los escenarios es lo que ha hecho los últimos 12 años, bajo la tutela de su padre y otras personas que no le permiten tomar sus propias decisiones dentro de su carrera artística.

Spears añadió que no volverá a utilizar mucho maquillaje ni a intentar subirse a un escenario, pues seguramente no será capaz de hacerlo con las remezclas de sus canciones durante años; además, aseguró que no volverá a rogar que haya música nueva para sus fans.

“Así que renuncio”, escribió Britney Spears.

En el mismo mensaje, Britney dio a conocer que no le gusta el hecho de que su hermana “Jamie Lynn Spears se haya presentado en una entrega de premios y haya interpretado mis canciones para hacer remixes”.

Y con un tono realmente molesto añadió que “mi supuesto sistema de apoyo me lastimó profundamente, esta supuesta tutela eliminó mis sueños”.

Por si fuera poco, Britney dio a conocer que no le gustaron los documentales en donde se sacan a relucir momentos humillantes del pasado, como su fallida relación con Kevin Federline.

“Si no quieres ver mi precioso trasero bailando en mi sala de estar o no está a la altura de tus estándares, ve a leer un libro”, finalizó Spears entre groserías.

