Lupillo Rivera, enojado por video que involucra a su hija

Lupillo Rivera tiene una vez más diferencias con su ex mujer, la empresaria Mayeli Alonso, luego de que el cantante recibiera un video donde se aprecia a un hombre bajándose los pantalones enfrente de su hija Lupita.

“Miré el video y no me gustó. Estoy enojado porque es una situación que no debe de pasar con una menor de edad que es mi hija.”

“No me gustó el video para nada, pero ya cuando se pasan de la raya y le faltan al respeto a Lupita ahí si el problema”, dijo el cantante.

Esta situación la puso en manos de la policía y publicó un video en el que dijo “Aquí saliendo de hacer lo correcto, Caiga quien caiga y les voy porque.

Nayeli por su parte en redes sociales no se quedó callada y se defendió “Si tú conoces a una niña esa niña nunca te ha gritado, esa niña nunca te ha pedido un peso, esa niña nunca te ha molestado ni te ha juzgado, gracias a que yo la he educado como una señorita decente”.

Aseguró que Lupillo está mintiendo “Mi hija estaba cerca de mí en otra mesa en la mesa que pasó eso no era la mesa en dónde estaba mi hija, dejame te aclaro. Yo creo que tú sabes, Lupe, perfectamente que si alguien cuida soy yo”.

“Yo creo que hay veces otro tipo de cosas en internet que pueden traumar más a tu familia que enseñarlas. Hay gente de tu familia que muestra… y yo creo que ese es el trauma más grande para un niño.