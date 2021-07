Novio de Sharis Cid fue vinculado a proceso

Aunque Sharis Cid ha decidido defender la reputación de su actual pareja, Pedro Jesús Canavati Marcos, este ya fue vinculado a proceso por el delito de violencia psicoemocional y violencia familiar patrimonial en agravio de su aún esposa de origen dominicano Arleen Isabel Espinal, así se determinó en una audiencia oral que se llevó a cabo en Monterrey el pasado miércoles según lo explica Julio César Martínez Garza defensor de Arleen.

“Se determinó vincular a proceso familiar contemplado en el artículo 287 del Código Penal del Estado de Nuevo León en dos diversas vertientes”.

“La de naturaleza psicoemocional de la fracción primera de este mismo artículo y la fracción patrimonial o la vertiente de violencia familiar patrimonial de la fracción cuarta del mismo artículo.

“Derivado de esta vinculación a proceso y no debe acercarse al domicilio de la aún esposa, la señora Spinal, él no debe molestarla, no acercarse ni a ella ni a los testigos que declaran en contra de él”.

El cierre de investigación de dos meses vence el próximo 14 de septiembre de este año y el abogado señala además a Canavati de no cumplir con la manutención temporal mensual para su aún esposa, situación que lo podría llevar a la cárcel.