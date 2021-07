Apagón digital afecta varios sitios de internet

Importantes páginas de internet se quedaron sin servicio el jueves en lo que pareció ser un apagón digital breve pero generalizado.

Los sitios de Airbnb, AT&T, Costco y Delta mostraron mensajes de error al mediodía, y para las 12:45 p.m., hora de la costa este de Estados Unidos, ya funcionaban con toda normalidad.

Akamai, una importante empresa de redes, dijo en Twitter durante la interrupción que había creado una solución y que “según las observaciones actuales, el servicio está reanudando las operaciones normales”.

Akamai Summarizes Service Disruption (RESOLVED)



At 15:46 UTC today, a software configuration update triggered a bug in the DNS system, the system that directs browsers to websites. This caused a disruption impacting availability of some customer websites. (1/3)