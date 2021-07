La»Pelangocha» no pudo regresar a escena

Aunque este fin de semana pretendía regresar a la obra, Maribel Fernández “La Pelangocha” continúa recuperándose de una cirugía de corazón a la que fue sometida.

En un audio que envió a sus compañeros, amigos y medios de comunicación para ponerlos al tanto de su salud, la actriz dijo: “Me disculpo con ustedes por no ir esta semana. No crean que estoy rascándome los ovarios. Lo que pasa es que aún no tengo la recuperación total para ir. No puedo subir tres escalones porque me siento mal.

“Ya hablé con el cardiólogo. Me dice que es muy normal, porque pues sí es una agresión a tu cuerpo lo que te hacen. Entraron por la femoral y llegar hasta tu corazón, pues es un poquito delicado. Disculpen. Espero estar con ustedes la próxima semana”, dijo la actriz en el emotivo mensaje.

Por otro lado, fue Carmen Salinas quién la sufrió este fin de semana mientras sus compañeros de reparto le enviaron algunos mensajes de motivación para que pronto se recupere.

Y hablando de la obra, también supimos que Benito Castro reveló que Carlos Eduardo Rico ya no formará parte de la obra y explica él porqué.