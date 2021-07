«Ley Britney»: Por caso Spears, Congresistas presentan ley sobre tutela

Impulsado por la lucha de Britney Spears con por su tutela, un esfuerzo legislativo bipartidista ha surgido para reformar el proceso creado para proteger los derechos de más de un millón de personas en Estados Unidos que están bajo esos acuerdos de protección legal.

El martes, los representantes Charlie Crist y Nancy Mace presentaron la “Iniciativa de Ley Free Britney”, diseñada para dar más opciones a personas bajo tutelas legales. Estas incluyen la capacidad de hablar sobre su situación con trabajadores sociales, por encima de cualquier objeción de sus tutores, y la posibilidad de pedir a la corte que reemplace a sus tutores sin tener que “demostrar una conducta indebida o actividad ilícita”.

Tanto Mace, una republicana de Carolina del Sur, como Crist dijeron que fue la apasionada petición de Spears el mes pasado para que un juez pusiera fin a la tutela que controla su vida y su dinero lo que llevó a su propuesta.

“Lo que ella tuvo fue una oportunidad de sacar a la luz esos abusos”, dijo Mace. “Su situación es una pesadilla y si eso le puede pasar a Britney Spears, le puede pasar a cualquiera en este país”.

Al hablar en una sesión pública de la corte, Spears condenó a su padre y a otras personas que controlan la tutela, establecida cuando Spears atravesó una crisis de salud mental en 2008. Spears dijo que el acuerdo la ha obligado a usar un dispositivo anticonceptivo y a tomar medicamentos en contra de su voluntad, además de que no le han permitido casarse o tener otro hijo.

El padre de Spears y sus abogados han enfatizado que ella y su fortuna, que según los archivos de la corte es de más de 50 millones de dólares, siguen siendo vulnerables a fraude y manipulación. Bajo la ley actual, Spears debe demostrar que es competente antes de que el caso pueda terminar.

Mace y Crist dijeron que esperan más apoyo bipartidista para la iniciativa, la cual proporcionaría al menos 260 millones de dólares en fondos para que los estados contraten a trabajadores sociales o tutores.

El movimiento #FreeBritney (liberen a Britney) ya ha superado las divisiones partidistas.

“Todos merecen tener el control de su propio cuerpo. Punto”, tuiteó la representante federal demócrata de Massachusetts Katherine Clark luego de escuchar el testimonio de Spears el mes pasado.

