Si ya estás vacunado completamente, ¿deberías usar mascarilla?

El aumento de casos de COVID-19 está poniendo sobre la mesa el debate en el uso de mascarilla para los completamente vacunados.

Ante el aumento de casos de COVID-19 en Estados Unidos y otras partes del mundo, la pregunta sobre los protocolos sanitarios otra vez está en la mesa, y entre éstos se cuenta cómo deben de actuar las personas vacunadas, si tienen que hacer lo mismo que los no vacunados.

El seguimiento de los protocolos de sanidad en los no vacunado depende de la situación. Por ejemplo, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) han dado lineamientos en que los vacunados completamente pueden hacer actividades sin usar mascarillas ni distanciarse, a menos que sea requerido por normas, leyes o regulaciones provenientes del gobierno.

Sin embargo, ante el aumento de casos de COVID-19, las personas están dudando sobre seguir los lineamientos o es mejor continuar con el uso de mascarillas y el distanciamiento social aunque estén completamente vacunados.

Efectividad de vacunas

Como es sabido, las vacunas contra el COVID-19 no son 100% efectivas, por lo cual aunque uno esté completamente vacunado puede contagiarse; no obstante, la vacuna sí puede prevenir incluso que el infectado tenga síntomas, y en caso de que los tenga, el paciente tiene altas probabilidades de no ser hospitalizado y no morir.

Teniendo en cuenta los números de casos de COVID-19 en vacunados completamente, tan pocos como sean, revelan a los inoculados que no son inmunes al coronavirus, algo que ya se sabía, pero que pudo olvidarse.

Por lo tanto, usar mascarillas en lugares públicos con mucha gente puede ayudarte, ya que es una capa más de seguridad para otros que aún no están vacunados.

Asimismo, la Dr. Rochelle Walensky, directora de los CDC, ha dicho que los mandatos de uso de mascarillas pueden variar de acuerdo con la tasa de vacunación y si hay un rebrote.

Uso de mascarilla

El uso de mascarilla es principalmente para proteger a las demás personas. Por ejemplo, si una persona, aunque esté completamente vacunada, puede tener el virus y contagiar a otras personas, por ejemplo, a menores de 12 años, quienes aún no pueden vacunarse debido a que no ha sido aprobado el uso.

Así que, si estás en un lugar con mucha gente, o gente vulnerable, es mejor usar mascarilla para proteger a aquellos que aún no tienen la vacuna.

