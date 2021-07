Abogado habla sobre nueva demanda a Giovanni Medina

En exclusiva para Ventaneando, Gustavo Herrera, el representante legal Ninel Conde nos cuenta los detalles sobre la demanda por daño moral interpuesta en contra del padre de su hijo Giovanni Medina.

“Esta es una demanda civil por daño moral, siendo el caso que Medina sistemáticamente ha subido a las redes, inclusive ha dado entrevistas a una revista que es de todos conocida por su amarillismo, por qué se dedica a difamar calumniar a inventar mentiras, con el único fin de lucrar para fines personales,

“Cansada mi cliente ya de tanta calumnia de tanta mentira, de estar usando al menor hijo de ambos para hacerse publicidad ya nos vimos precisados en poner un límite que consiste en las acusaciones que ha hecho el señor Medina Ninel Conde está involucrada en actos delictivos.

Él afirma que está relacionada con narcotraficantes, que recibe dinero producto del mismo narcotráfico, del lavado de dinero, delincuencia organizada, pero jamás ha podido probar sus afirmaciones”.

“Vamos a esperar la contestación de demanda, posteriormente vendrá una audiencia de conciliación, que seguramente no vamos a conciliar, porque pues es un tema muy difícil de que se llegue a un a un convenio”.

En relación a la pérdida de la guarda y custodia de su hijo de Manuel el abogado asegura que el dictamen no es definitivo “La señora no ha perdido la guarda y custodia no hay una sentencia ejecutoria que así lo Determine, pero hoy en día parece que lo tienen como un rehén al menor, porque está totalmente alienado, totalmente le han llenado la cabeza de ideas falsas haciendo creer que su madre no es un buen ejemplo”.