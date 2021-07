COVID-19: Pastor dice a feligreses que recen en otro lado si usan mascarilla

En un sermón cargado de posturas políticas, un pastor de Tennessee dijo a sus feligreses que los expulsaría si usaban mascarillas.

En medio de un aumento en los casos de COVID-19 en Estados Unidos, un pastor de Tennessee dijo a sus feligreses que usaban mascarilla que fueran a rezar a otra parte mientras daba un sermón cargado políticamente en contra del actual Gobierno.

“Si pasan a la ronda dos y ustedes comienzan a venir, todas estas mascarillas y estas tonterías, les pediré que se vayan”, dijo Greg Locke, pastor de la iglesia Global Vision Bible.

Los exhortos del pastor estaban cargados políticamente en contra de los demócratas y el Gobierno del presidente Joe Biden.

“No estoy jugando estos juegos demócratas en esta iglesia”, dijo Locke, y agregó: “Ya no lo aguanto. Ya dije que no lo aguantó. No jugaré estos juegos estúpidos”.

Aumento de casos de COVID-19 en EEUU

Las palabras del pastor a sus seguidores ocurren mientras los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) anunciaron que el 63.4% de condados de Estados Unidos tienen una tasa de transmisión suficientemente alta para exigir el uso de mascarillas en lugares cerrados.

Asimismo, los CDC informaron que el promedio semanal de casos tuvo un agudo incremento que llegó hasta los 57,126 casos de COVID-19 y los casos con la variante Delta, la más contagiosa hasta el momento, están arriba del 80%.

Sobre la variante Delta, el pastor también estaba despotricando.

“No crean esta tontería de la variante Delta”, se le escucha en un video que fue publicado en redes sociales.

