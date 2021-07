Rosaura Rodríguez, pesista entre medallas y dificultades

Carmen Muñóz fue hasta Iztapalapa para platicar con Rosaura Rodríguez, ella es una pesista paralímpica que ha tenido ya muchas medallas en su haber, pero también muchas dificultades.

Ha nacido con un padecimiento que seguramente algunos de ustedes se sentirán identificados con ella, pues aunque se dice que la poliomielitis está erradicada pero no es así, ella nació justamente con esta enfermedad.

Se trata de una mujer que a muy temprana edad fue atacada por una enfermedad viral llamada poliomielitis de nacimiento.

“En la escuela los niños regularmente son crueles y sí me decían allá va la ‘cojita’. Había un chico que era muy cruel y me gritaba, pero a veces eso te ayuda a ser más fuerte. Sí me dolía, porque la verdad es que sí me dolía, pero mi compañerita Margarita siempre me defendía”.

Al preguntarle cómo fue que enfrenta el mundo, escuela, trabajo siempre con toda la intención de querer salir adelante y vaya que lo logró, pues lo que para muchos puede ser un problema físico para Rosaura.

A lo largo de su vida se convirtió en una oportunidad extrema, que el día después de darse cuenta que su fuerza estaba más allá de sus piernas.

En una competencia en Estocolmo quedó en primer lugar y Rosaura se convirtió en un atleta de alto rendimiento, específicamente en la halterofilia, y descubrió que “aún con la discapacidad puedes hacer muchísimas cosas”.

Cuenta con más de 20 medallas internacionales y ha logrado poner en alto, no sólo su nombre, sino el de México.