¡Aracely Arámbula rompe el silencio!: Revela por qué no apareció en la serie de Luis Miguel

Durante este fin de semana, la actriz Aracely Arambula acudió a Acapulco para felicitar a su amiga Cynthia Coppelli tras su lanzamiento de su canal en Youtube.

Y ante tantos rumores sobre la serie biográfica del padre de sus hijos, Luis Miguel, Aracely Arámbula por fin reveló por qué no apareció en la producción original de Netflix:

«Están lucrando y lo querían hacer por su lado sin tomar en cuenta a mis hijos», indicó la actriz, también conocida como La Chule.

¿Por qué Araceli Arámbula no quiso aparecer en la serie de Luis Miguel?

Según contó la actriz, la bioserie de «El Sol» no es de su agrado por el hecho de que están lucrando con su vida, cosa que pretendían hacer también con los hijos que tienen en común: Miguel y Daniel Gallego Arámbula.

«A mí me buscó la casa productora cuando yo estaba haciendo La Doña y muy amablemente querían que yo les platicara mi historia, la verdad decidí que no porque ellos sí están lucrando con esa historia», señaló a JDS luciendo un elegante traje amarillo que le diseñaron en Yucatán para la ocasión.

«Primero que nada les dije que no quería salir porque no quería que me tocarán a mí y a mis hijos, y porque es una historia bellísima que si ustedes la supieran caerían desmayados y dirían ‘no es cierto’, pero algún día la voy a contar», abundó La Chule.

Además, la actriz mencionó que la oferta por parte de la productora le llegó hace tres años, sin embargo, no iba a permitir que contarán su historia de amor si no decían lo que ella realmente le hubiera gustado contar.

Sus hijos son primero

«Si los de la serie me hubieran hecho las cosas bien como debería de ser adelante, pero como lo querían hacer por su lado, sin tomar en cuenta a mis hijos, dije por supuesto que no», apuntó la actriz quien decidió contratar al abogado Guillermo Pous para poner una restricción contra cualquier uso de su imagen sin su consentimiento.

«Tu imagen no la pueden usar aunque le pongan otro nombre, no permitimos que saliera en la serie y se logró, ya se marcó un precedente», mencionó Arámbula.

«Cuando me preguntan algo del papá de mis hijos jamás les voy hablar algo negativo porque viví una historia muy hermosa y gracias a eso tengo a mis dos hijos y no voy hacer ningún mal comentario porque los respeto tanto a Miguel y Daniel, ellos son lo principal en mi vida», detalló la protagonista de «La Doña».

Aracely apoya a Michelle Salas

Así mismo, se solidarizó con el mensaje que mandó Michelle Salas por la imagen que retrataron de ella cuando Aracely cree que fue por los escritores y no tanto por Luis Miguel, por lo que le recomendó a su abogado por si decide proceder legalmente contra los responsables de la serie.

«Michelle es la hermana de mis hijos y yo le tengo mucho respeto y cariño, platiqué con ella desde antes y eso fue una decisión de la casa productora ni si quiera del papá de mis hijos, quiero pensar», aseguró La Chule.

Por ello, la actriz asegura que en algún momento, cuando sus hijos tengan más años, contará su verdadera historia, primero a ellos y luego en un libro.

«Es una historia muy hermosa y me gustaría grabarla en memorias de un libro, primero la van a saber mi hijos que ya la saben les he contado ciertas cosas, ciertas pinceladas», detalló la chihuahuense.

