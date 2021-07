Ariel López Padilla defiende a su hija ante polémica por fotos

Ariel López Padilla responde a la polémica por que su hija María se ha vuelto muy popular en redes sociales, por las fotografías que publica en su cuenta de Instagram y en el famosísimo Only Fans, dónde se puede subir fotografías al pagar una inscripción.

Se le ha criticado a María que si de pronto está subida de peso y como se muestra. en sus imágenes, pero su padre la defiende al preguntarle si ella está embarazada “Ella está muy bien y créeme que sería el primero en enterarte. Todo llega en su momento, todo su tiempo”.

Sobre las fotografías de su hija, comentó “A mí me gustó mucho que sea disruptiva. De pronto está perfecta y se mete al gimnasio horas y de pronto se relaja y creo que está mandando un mensaje muy positivo. No todo el día se ha vuelto un poco mundo de filtros y de personas que no existen”.

Para concluir y cerrar la controversia al respecto, Ariel dijo: “Creo que eso me gusta que María esté ubicada y sepa manejar esa relación con sus fans y sus seguidores.”, concluyó el actor.