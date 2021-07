Adriana Arbeláez desenmascara a Manuel José

Manuel José se ha dedicado a declarar que Adriana Arbeláez abusó de él con engaños y que jamás tuvieron alguna relación, por lo que la colombiana mostró fotos y mensajes donde se aprecia lo contrario y seguirá exigiendo que se realice la prueba de ADN y se compruebe la paternidad de Manuel José.

“Él dice que no fuimos, no somos ni seremos. Yo les voy a mostrar algo y ustedes lo van a escuchar de tu propia boca, porque les dijo a ustedes en la conferencia que yo me fui con una botella, lo emborraché, abuse de él y que él me dijo ‘no vuelvas nunca más, abusaste de mí’ y me sacó”.

“Le digo ‘Ahí está tu bebé ya creciendo’. Esto fue en noviembre, señores, en noviembre. Y yo lo conocí en diciembre del 2015 y esto es en noviembre del 2016”, dijo.

Adriana dejó en claro que Manuel José miente y que el acta de nacimiento que mostró del hijo, la falsificó.

“Yo estoy luchando por los derechos de mi hijo. Tiene la responsabilidad de responder por lo que él hizo. Yo lo es que quiero que él responda con sus obligaciones, con su hijo.