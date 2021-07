Aracely Arámbula rompió el silencio sobre serie de Luis Miguel

En entrevista, Aracely Arámbula finalmente dio la razón sobre porque no quiso ser incluida en la serie de Luis Miguel.

Tras mantenerse un largo tiempo fuera de los reflectores y mantenerse al margen de la polémica segunda parte de la serie de Luis Miguel, Aracely rompe el silencio y comparte con lujo de detalle los motivos por los que prefirió no ser incluida en la historia.

Además de dar su opinión sobre la queja que Michelle Salas lanzó en contra del proyecto por haber sido sexualizada, la chihuahuense dijo: “Por supuesto que no es una decisión de la casa productora ni siquiera es del papá de mis hijos. Quiero yo pensar eso”.

Pero ¿cómo fue que decidió negarse a participar, pensando incluso plasmarlo legalmente? “Cuando yo estaba en La Doña ellos me buscaron y muy amablemente querían que yo les platicara la historia, pero la verdad es que decidí que no porque ellos sí están lucrando con esa historia”.

“Primero que nada, yo les pedí que no quería salir, porque yo no quería que tocaran a mí ni a mis hijos, porque es una historia bellísima, que si ustedes supieran, no saben nada de lo que fue. Se caerían desmayados. Dirían ‘No es cierto’. Algún día lo voy a contar pero primero mis hijos”.