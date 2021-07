Nueva ola de calor atravesará EEUU y atormentará a más de 70 millones de personas

Estados Unidos sufrirá nuevamente una nueva ola de calor. Esta vez el calor excesivo atravesó el país desde Washington hasta Florida.

El tiempo de calor excesivo no ha terminado en Estados Unidos.

Mientras decenas de incendios arrasan miles de acres en doce estados del país, una nueva ola de calor atraviesa la nación desde Washington hasta Florida.

Las temperaturas récord regresarán. St. Louis, Oklahoma City, Memphis, Nashville, Nueva Orleans y Atlanta, ciudades que están bajo alertas de calor excesivo debido a que tendrán temperaturas entre 105°F (40.5°C) y 110°F (43.3°C).

El calor se extendió este jueves del sur de Nebraska a Georgia, donde la humedad del Golfo de México elevó los valores de calor.

El tiempo extremo continuará esta semana y tendrá temperaturas consecutivas de hasta 110°F (43.3°C) y 115°F (46.1°C).

El noroeste del Pacífico volverá a tener temperaturas altas en los próximos días. Los estados que estarán bajo este calor excesivo son nuevamente California, Oregon y parte de Washington e Idaho.

Los avisos de calor están en efecto en la zona continental del noroeste, así como advertencias de calor en el suroeste de Oregon.

De acuerdo con pronósticos revisados por CNN, las temperaturas en Oregon podrían llegar nuevamente hasta los 110°F, lo cual pone en más riesgo a la población debido a los incendios existentes en el estado, donde se encuentra el incendio Bootleg Fire, el más grande del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó sobre la gravedad del calor excesivo y recordó que éste puede ser letal, por lo cual dio recomendaciones de estar atento a tus seres queridos durante esta ola de calor. También recomendó usar ropa ligera, y evitar hacer actividades de intensidad y recomendó estar en zonas con aire acondicionado.

