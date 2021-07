Sofía Castro habla sobre supuesta operación de labios

Encontramos a Sofía Castro en el aeropuerto a punto de viajar hacia Miami, donde actualmente vive su mamá, Angélica Rivera.

“Sí festejar a mi mamá. (Estoy) muy contenta, yo me voy para allá una semanita nada más. No les puedo decir qué regalos, si no la va a ver mañana”.

“Mi mamá es súper alivianada y es más como el detalle, ahorita está vuelta loca con una colección de Tane, de una pulsera que es como muy mexicana, entonces le vamos a regalar algo así”.

“Mi mami estás soltera, feliz, guapísima, viviendo allá en Miami y ahorita ya mis hermanas están allá y yo las alcanzo”.

Que sean felices “mi papá, y mi mamá también, porque yo no quiero que se queden solos mis papás. Yo quiero que estén contentos, felices, si están como sea, yo estoy feliz”.

Sobre la supuesta operación en los labios, reveló: “Subí una foto en la que Guadarrama me maquillo con un lipstick con, no sé si es colágeno, no sé cómo es, que se infla la boca y todo el mundo le puso ‘Te inyectaste los labios, ¿Que te hiciste? ¿Es filtro?’ No, muchachos, el lipstick te arde 10 minutos, se te infla y ya”.

“Si te lo estás poniendo, sí te sirve todo el día, o sea, donde vayas a salir y ya te lo quitas y se te quita”, concluyó.