Florida rompe récord de hospitalizaciones por COVID-19

Un día después de registrar la mayor cifra de casos nuevos desde el inicio de la pandemia de coronavirus, Florida batió el domingo un récord de hospitalizaciones, ya que el número de pacientes ingresados por COVID-19 volvió a superar la marca de los 10,000.

El estado tenía 10,207 personas hospitalizadas con casos confirmados de COVID-19, de acuerdo con los datos reportados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

El récord anterior se impuso hace más de un año, el 23 de julio de 2020 —más de seis meses antes de que las vacunas contra el COVID-19 estuvieran disponibles de manera generalizada_, cuando Florida registró 10,170 hospitalizaciones, de acuerdo con la Asociación de Hospitales de Florida.

El récord de Florida

El estado lidera la nación en cuanto a hospitalizaciones per cápita por COVID-19, y los hospitales de la entidad reportaron que tienen que colocar a los visitantes de las salas de urgencias en camas en los pasillos y otros documentan un notable descenso en la edad de los pacientes.

En la última semana, Florida ha promediado 1,525 hospitalizaciones de adultos al día, y 35 ingresos diarios en pediatría. Ambas son las tasas más altas per cápita de la nación, de acuerdo con Jason Salemi, profesor adjunto de epidemiología en la Universidad del Sur de Florida.

El aumento de hospitalizaciones e infecciones se produce mientras la variante delta se ha propagado a lo largo y ancho de Florida, y luego de que los residentes han retomado sus actividades previas al inicio de la pandemia.

“El reciente incremento es impactante y a la vez nada sorprendente”, señaló Salemi en un correo electrónico enviado el sábado por la noche.

Los datos federales divulgados el sábado mostraron que Florida reportó 21,683 casos nuevos de COVID-19, la cifra diaria más alta del estado desde el inicio de la pandemia.

