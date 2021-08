COVID-19: Eventos masivos en EEUU crean temor entre expertos

Los casos de COVID-19 están en aumento y los expertos de salud están preocupados por los próximos eventos masivos en Estados Unidos.

Eventos masivos del verano se realizarán en el país, incluyendo en estados que están experimentando más infecciones del virus debido a la poca vacunación y el aumento de la variante delta.

La variante delta es de dos a tres veces más contagiosa que las cepas anteriores del virus, lo que crea un riesgo adicional entre los asistentes.

Los expertos de salud están preocupados por los próximos eventos masivos en Estados Unidos. Los casos de COVID-19 están en aumento, pero la Feria Estatal de Iowa atraerá a más de 1 millón de personas a Des Moines provenientes de todo el estado, incluyendo condados con bajos niveles de vacunación y una prevalencia en el aumento de la enfermedad.

Otros eventos masivos del verano se realizarán en el país, incluyendo en estados que están experimentando más infecciones del virus debido a la poca vacunación y el aumento de la variante delta. Van de la Carrera de Motocicletas Sturgis en Dakota del Sur a la Feria Estatal de Minnesota, que suele atraer a más de 2 millones de personas.

En Iowa, las autoridades han alentado a la gente a vacunarse, pero la mayoría republicana en la legislatura estatal y la gobernadora han impedido que los gobiernos locales impongan requisitos de vacunación o uso de cubrebocas, así que no habrá restricciones para los asistentes a la feria de 11 días que comienza el 12 de agosto.

“Desafortunadamente nuestro liderazgo actual le ha dado la espalda a la ciencia y le ha dado la espalda a lo que está disponible para que combatamos esta pandemia, dejando a los residentes de Iowa luchando contra lo que podría prevenirse”, dijo la doctora Megan Srinivas, especialista en enfermedades infecciosas residente en Iowa y reconocida a nivel nacional por sus investigaciones, incluyendo aquellas sobre COVID-19.

No te pierdas: EEUU alcanza el 70% de vacunados en pleno repunte de COVID

COVID-19 también se puede contagiar en ferias estatales y grandes conciertos

Srinivas dijo que la gente tiene la idea errada de que estar al aire libre es seguro, cuando en realidad el virus se puede propagar en grandes multitudes condensadas como ferias estatales y grandes conciertos.

“Cada vez que vemos una gran congregación de personas, especialmente con el estado mixto de vacunación, veremos un alto riesgo de transmisión y aumentos en la transmisión”, dijo.

Además, la variante delta es de dos a tres veces más contagiosa que las cepas anteriores del virus, lo que crea un riesgo adicional entre los asistentes a la feria que podrían contagiarse mientras hacen cola para comprar alimentos, comparten dispensadores de condimentos y se suben a las atracciones, dijo Srinivas.

La Feria Estatal de Iowa se realizará en el condado de Polk, donde la vocera del departamento de salud Nola Aigner Davis expresó su preocupación sobre las tendencias del virus en el estado y la renuencia a vacunarse o usar cubrebocas.

“Sabemos lo que dicen las cifras, sabemos que nuestros casos van en aumento. Sabemos que las tendencias están en aumento. ¿Qué es lo que podemos hacer para cuidarnos cuando la gente no se puede vacunar? Necesitan usar un cubrebocas”, dijo Davis.

No te pierdas: Regresa el uso obligatorio de cubrebocas en San Francisco

Porcentaje de vacunados en Iowa

Al preguntarle la semana pasada si estaba preocupada por las infecciones en la Feria Estatal de Iowa, la gobernadora Kim Reynolds no respondió directamente, pero aconsejó a los asistentes que se vacunen y señaló que la mayoría de la gente hospitalizada con COVID-19 no está vacunada.

“Así que es una decisión que han tomado”, dijo. “Ellos han calculado si hacerlo o no, así que no creo que debamos castigar a todos porque algunos han tomado la decisión de no hacerlo”.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) reportaron la semana pasada que 49% de la población de Iowa estaba completamente vacunada, colocando al estado en el puesto número 21 a nivel nacional. En al menos 18 de los 99 condados de Iowa, menos del 40% de la población está vacunada y los datos de los CDC muestran que 35 condados tienen una alta propagación y 13 una propagación sustancial del virus.

Iowa también tiene el sexto nivel más bajo de realización de pruebas en el país entre los estados que reportan estos datos, lo que podría hacer difícil detectar un brote si ocurre.

Srinivas también expresó preocupación por RAGBRAI, una carrera ciclista anual por Iowa que concluyó el fin de semana y que suele atraer a unos 15,000 ciclistas de todo el país a pequeños pueblos y condados con algunas de las tasas de vacunación más bajas del estado.

Lo calificó como “el ambiente perfecto para que ocurran brotes”.

Sigue leyendo: ¿Qué aconsejan los pediatras sobre regreso a clases de menores y uso de mascarillas?

La situación de COVID-19 en otros estados

Dakota del Sur

En Dakota del Sur, se espera que la Carrea de Motocicletas de Sturgis atraiga a unas 700,000 personas. El evento no se canceló el año pasado debido a la pandemia, lo que dejó un saldo de 463 infecciones rastreadas entre los asistentes. Muchos expertos de salud lo calificaron como un evento de contagio masivo (“superspreader” en inglés). Datos de celulares muestran que, por dos semanas en agosto, la carrera transforma a la tranquila ciudad de Sturgis en un centro turístico comparable con una gran ciudad. La carrera está prevista del 6 al 15 de agosto.

“Es una especie de tormenta perfecta para la propagación pandémica”, dijo el doctor Doug Lehmann, quien dirige una clínica en Rapid City.

Aunque este verano Dakota ha tenido casos significativamente menores en comparación con el año pasado, médicos locales temen que las multitudes lleven a un nuevo pico.

“Este año hay se están uniendo muchas fuerzas para hacerlo potencialmente peor (que el pasado)”, dijo el doctor Jim Buchanan, un médico retirado.

Sólo cerca del 37% de la población del condado de Meade, donde se realiza la carrera, está completamente vacunada, de acuerdo con los CDC.

Chicago

En Chicago, las autoridades dijeron sentirse seguras de la realización del festival musical Lollapalooza durante el pasado fin de semana. Los organizadores requirieron que los asistentes mostraran prueba de vacunación completa o una prueba negativa de COVID-19 de no más de tres días de antigüedad. La doctora Allison Arwady dijo que la gente que asistiría a los cuatro días del festival necesitaría hacerse dos pruebas.

El festival, el mayor evento musical de la ciudad, suele atraer a unos 100,000 asistentes por día al Grant Park de Chicago. Aquellos que no estaban completamente vacunados debían usar cubrebocas.

Minnesota

La Feria Estatal de Minnesota estará de vuelta a partir del 26 de agosto tras haberse cancelado en 2020 por la pandemia. Suele atraer a más de 2 millones de visitantes durante sus 12 días. Concluye el Día del Trabajo (celebrado el primer lunes de septiembre en Estados Unidos).

En Minnesota, casi todas las restricciones por la pandemia se han retirado, así que las autoridades de la feria no anticipan que haya límites de aforo. De acuerdo a lo anunciado hasta ahora, no se requerirá uso de cubrebocas, pero “se recomienda fuertemente” para aquellos que no están completamente vacunados. No se requerirá prueba de vacunación, pero sí se proporcionará desinfectante de manos en diferentes puntos de las 130 hectáreas (322 acres) de la feria realizada en el suburbio de Falcon Heights de St. Paul.

Missouri

Los fans de Garth Brooks tendrán la oportunidad de vacunarse contra el COVID-19 cuando el astro de la música country se presente el 7 de agosto en el Estadio Arrowhead de Kansas City, Missouri. El presidente de los Chiefs, Mark Donovan, dijo la semana pasada que el equipo planea aprovechar cada oportunidad para ofrecer vacunas en Arrowhead, reportó el diario The Kansas City Star

Te recomendamos: Florida rompe récord de hospitalizaciones por COVID-19