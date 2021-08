Varios heridos de bala cerca del Pentágono

Varias personas resultaron heridas de bala el martes por la mañana cerca de la entrada del Pentágono. El edificio, cuartel general de las fuerzas armadas estadounidenses, cerró de emergencia.

El Departamento de Bomberos del condado de Arlington informó que hubo “varios pacientes”, pero en principio se desconocía la gravedad de sus heridas y si eran de bala.

#Update – Scene is still active, ACFD did encounter multiple patients. NFI on patient status will be provided.

Un agente de policía estaba entre los heridos, de acuerdo con dos personas al tanto de la situación que hablaron bajo la condición de anonimato por no estar autorizadas a dar información.

El incidente ocurrió en una parada de autobús que es parte del Centro de Tránsito del Pentágono, tuiteó la Agencia de Protección del Pentágono. La parada se encuentra a pocos pasos del edificio del Pentágono, que se encuentra en el condado de Arlington, Virginia, al otro lado del río Potomac que lo separa de Washington.

The Pentagon currently is on lock down due to an incident at the Pentagon Transit Center. We are asking the public to please avoid the area. More information will be forthcoming.