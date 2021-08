Un papel no es sinónimo de compromiso: Mauricio Mancera

Tres han sido las mujeres que han marcado sentimentalmente su vida pero con ninguna llegó al altar porque no desea casarse ni tener hijos, pero asegura que “No creo en el matrimonio, un papel no es sinónimo de compromiso: Mauricio Mancera, al respecto.

Mauricio Mancera tuvo que afrontar, por primera vez en su carrera, el despido de un programa de televisión. Esta es la entrega de Las batallas de Mauricio Mancera.

Las tres me cortaron: con María Fernanda lloré mucho, con Marisela entré en depresión, no quería ni salir de mi cuarto. Con Romina hemos estado en intermitente la relación.

“Son mujeres que admiro profundamente. Perder una mujer así siempre duele. Yo no creo en el matrimonio, no quiero casarme. Si para ellas fuera un tema importante no tengo problema en firmar, pero para mí un papel no es sinónimo de compromiso”.

Creo que conflictúa mucho cuando ya no quieres estar, que puedes tener una situación mucho más tranquila y amistosa y si no está el papel de por medio. Creo que eso entorpece muchos procesos, empiezan a surgir los sentimientos y corajes que creo que no son necesarios”.

“Cuando tienes una relación con una persona que amas o que amaste, terminar puede ser bueno”, agrega.

“En esta pandemia he estado sólo, los primeros tres o cuatro meses te puedo decir que no había una sola persona. Salía a tirar la basura a las 11 de la noche para no ver ni al policía, no había nadie. Los programas los grababamos desde la casa, no salí absolutamente a nada”, dice.

“Tengo cuatro perras y mis cuatro perras están en mi casa por todos lados, pero si he vivido una pandemia muy estricta. Soy una persona impaciente, tengo poca tolerancia y he desarrollado muchísima tolerancia”.

Sobre su salida del programa “Miembros al Aire”, el conductor dijo: “Yo ya lo veía venir. No me hablaron para ir a firmar. Querían que entraran personas nuevas y cuando pasa esto, no necesita ser genio”.

