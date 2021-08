Las mejores películas de fantasmas para los que odian los filmes de terror

Hemos creado este pequeño y divertido listado en donde no hay ni exorcismos, ni niñas japonesas diabólicas ni zombies malditos corriendo detrás de tu cerebro.

No, no es broma. Así como hay cientos de personas intolerantes a la lactosa que quieren tomar leche, o quienes no soportan el alcohol y quieren una cerveza, habemos quienes odiamos las películas de terror pero nos gustan las historias de fantasmas.

Así que toma nota.

Películas de fantasmas, sin miedo

Ghostbusters

Una comedia con algunos toques de ciencia ficción; producida y dirigida por Ivan Reitman, protagonizada por Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis, Rick Moranis, Annie Potts, William Atherton y Ernie Hudson.

La película fue un éxito de taquilla y se registró como la comedia más taquillera de la década.

Cazafantasmas, 2016 USA / Australia. FOTOS DE COLUMBIA / Grosby Group / Archives du 7eme Art / Photo12 vía AFP

Ghost

Este drama-thriller dramático-fantástico y romántico, con un toque de comedia, tuvo su gran éxito en 1990.

Protagonizada por Patrick Swayze, Demi Moore y Whoopi Goldberg, ganó dos Oscar, a la mejor actriz de reparto y al mejor guion original.

Ghost (1990) dirigida por Jerry Zucker y protagonizada por Patrick Swayze, Demi Moore y Whoopi Goldberg. Romance sobrenatural donde un joven asesinado regresa para proteger a su amante con la ayuda de un psíquico. Imagen: Grosby Group.

Beetlejuice

Dirigida por Tim Burton, esta película de 1988 mezcla los géneros de comedia y la historia de fantasmas y está protagonizada por Beetlejuice, un personaje inventado por Burton.

Beetlejuice, de un delirante humor negro, fue un gran éxito en el año de su estreno, recaudando hasta 73 millones de dólares tan solo en Estados Unidos.

Beetlejuice Año: 1988 EE UU Director: Tim Burton Michael Keaton. Imagen: Grosby Grup / Geffen Company / Archives du 7eme Art / Photo12 vía AFP

Scary Movie

100% humor negro. Esta película del año 2000 contiene bromas de mal gusto, lenguaje soez y escenas escatológicas, las cuales han sido las claves de su éxito en Estados Unidos.

Principalmente es una parodia a la película Scream, sobre todo en la trama, pero también en el asesino principal, en el rótulo o en el propio nombre de la película, «Scary Movie», que es repetido en Scream varias veces haciendo referencia realmente a películas de terror.

Foto © 2020 REX Features / Shutterstock / The Grosby Group Tori Spelling, Marlon Wayans, Kathleen Robertson Scary Movie 2-2001 Director: Keenan Ivory Wayans.

Sleepy Hollow

Dirigida por Tim Burton y protagonizada por Johnny Depp, se basa en el relato de terror La leyenda de Sleepy Hollow de Washington Irving.

La película fue generalmente bien recibida por crítica y público. Recibió el premio Oscar a la mejor dirección artística del año 2000, y estuvo nominada en otras dos categorías: mejor vestuario y mejor dirección de fotografía.

Sleepy Hollow, 1999. Imagen: Grosby Group.

