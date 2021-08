Olga Breeskin asegura que Juan Gabriel la llevó a la ruina

Olga Breeskin asegura que Juan Gabriel la llevó a la ruina, pues no se presentó a un concierto al que ella quería contratarlo. Así lo cuenta En Sus Batallas para Venga la Alegría.

“Un día me dice el verdugo ‘contrata por medio tuyo al mejor artista de tu país porque quiero hacer un evento para los 100 años de Las Vegas’. Entonces le digo a la secretaria de Juan Gabriel ‘Dile a Alberto si me permite contratarlo’ que ¿cuánto me cobraría? y aceptó, pero “me deja plantada Juan Gabriel ya casi para anunciarlo, con el público dentro, se tuvo que cancelar el evento”.

Olga afirma que le dijeron: “Estás despedida por culpa de tu amigo Juan Gabriel. Hasta nunca”, Asegura que comenzó a atrasarse en el pago de sus hipotecas y perdió sus propiedades, “Fue el colapso. Yo le suplicaba ‘denme chamba’ y me decían ‘vete en un espejo, lo que quedó de Olga Breeskin es una basura’. Cuando pierdo todas mis propiedades me escondía del macho para que no me quitara el coche, porque si no encontraba donde vivir ahí me quedaría”.

Agrega que “Acabé por rentar un cuarto muy chiquito y apestoso, era un cuarto de servicio, no puede salir a la calle porque todos me señalaban. Me escondía como una rata. Y, en una de esas, ya sabes que el mundo es cruel, perdí todas las batallas. Entonces voy a perder la última: la vida. Preparé mi cóctel mortal y dije ‘voy acabar contigo diva de México’ ya estaba preparando mi muerte cuando suena el teléfono, no sé si fue producto del alcoholismo, pero escuché la voz del señor que me estaba invitando a vivir en vez de morir en mi cumpleaños”.

