Entre lágrimas, Messi asegura que no estaba preparado para despedirse del Barcelona

“Quiero agradecer el cariño de la gente, me hubiera gustado despedirme de otra manera. Nunca me imaginé mi despedida porque no pensaba, pero me hubiera gustado hacerlo con gente en el campo, poder escuchar una última ovación”, subrayó. “Espero volver en algún momento y poder aportar algo para que este Club siga siendo el mejor del mundo”.