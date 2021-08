José Joel pide que se llame Brian a Manual José, su nombre real

José Joel platicó con nosotros después de que esta semana nos enteramos del fallo a favor de la prueba de ADN, pues Manuel José sí es papá después de que lo negó durante varios años.

Él ha tenido un conflicto desde hace mucho con los hijos biológicos de José José y ahora es José Joel quien le consejo a él, pues no se anda con rodeos y nuevamente arremete en contra de Manuel José, luego que el supuesto hijo de José José se negara a reconocer a su propio hijo.

Además pide que se le llamé por el nombre real a Brayan Fanier Álvarez: “Se llama Brian. No me lo confundan. Bastante tienen como para seguir pensando que es algo que no es. Pobrecito, lleva cinco años queriendo hacer algo con esta mentira tan impresionante que ya nadie le cree”.

“Que si bien le siguen dando coba es porque es una nota, una nota manchada de amarillo que nada tienen que ver con la familia tan establecida y tan bonita de José José que están Pepe y Marisol y Sarita, por supuesto, pero este niño no”.

Además de todo, reveló que su madre le da consejos de cocina y es que no se le da mucho eso de hacer platillos ostentosos, pues el cantante forma parte de MasterChef Celebrity.

“Me dice te doy la receta de las albóndigas, la receta de la pasta, pero no es así, es lo que nos ponen hacer ahí, entonces en base a eso pues nos hemos ido adecuando y acoplando”, concluyó.