Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en PSG: El sueño está más vivo que nunca

El presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi tiene el sueño de juntar a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, además de Neymar en su equipo.

El equipo del París Saint-Germain parece no tener fondo para intentar cumplir sus sueños (y los de algunos aficionados), ya se hicieron con la contratación bomba de Lionel Messi, el astro argentino a quien lograron obtener tras su ruptura con el FC Barcelona, pero ahora están pensando en hacerse con el otro gran futbolista que existe dentro del orbe; el portugués Cristiano Ronaldo.

De acuerdo con el diario AS, el sueño del presidente Nasser Al-Khelaïfi es tener a las dos grandes estrellas, sobre todo si su figura Kylian Mbappé se mantiene en su postura de no renovar su contrato para junio del 2022, cuando termina su relación laboral con la institución; “Mbappé quería un equipo competitivo y ya lo tiene. No tiene excusas” , ha indicado el mandamás del PSG, pero la realidad es que el futbolista galo ya tendría su decisión tomada.

