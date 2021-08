Doña Susanita tiene 69 años y trabaja feliz

México 4 de cada 10 adultos mayores son económicamente activos, tal es el caso de Doña Susanita tiene 69 años y trabaja feliz desde hace cuatro décadas, sin duda, una historia maravillosa y ejemplar.

Susanita tiene 69 años de edad y 37 de ellos se ha dedicado a despachar transporte público en la Ciudad de México.

“Yo empecé cuando tenía como 24 años en los camiones de Peralvillo-Viga. Me acababa de separar y me empecé a enrolar en esto”, dice Susanita.

Ahora su voz a todo pulmón se escucha en la ruta 36 del paradero Taxqueña: “Si estoy en la mañana me pongo a barrer un poco, que esté limpio, y ya espero que empiece a pese a llegar la gente para subirla a los carros, para decirle la dirección a la que van los carros”.

La señora Susanita mide un metro con 20 centímetros de altura y se desplaza en todas las paradas.

“He aprendido, en primera, a hacerme fuerte de carácter”. Ella supervisa las llegadas y el tiempo de las salidas. Escribiría un libro con todo lo que ha vivido en casi cuatro décadas como despachadora. Recuerda cuando apoyó a dos mujeres a labor de parto.

En México viven 15.4 millones de adultos mayores y 4 de cada 10 son económicamente activos.

Este es el mensaje que hoy nos da doña Susana: “No se den por vencidos y que le echen ganas. Mucha gente me dice ‘es que usted es mi ejemplo, usted me ha servido mucho de ejemplo, porque yo digo ya no voy a ir a trabajar y luego digo si ella está ahí, sí voy”.

