Tigres UANL: Las principales diferencias entre Miguel Herrera y Tuca Ferretti

Los Tigres UANL han vivido un cambio importante para el Apertura 2021, Miguel Herrera tiene un estilo distinto al que usaban con Ricardo Tuca Ferretti.

El cuadro de los Tigres UANL vivió cambios importantes para el torneo Apertura 2021, pero sin duda ha sido el de Miguel ‘Piojo’ Herrera en el banquillo el que más ha pesado y la diferencia ha sido evidente, el equipo Felino tenía un estilo característico y ya muy identificado entre los futbolistas bajo el mando de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, de forma que con su salida, la situación se ha tornado complicada y parece que requerirán de paciencia para ver a un equipo de Nuevo León funcionando.

Miguel Herrera no ha logrado contar con el cuadro completo, sobre todo tomando en cuenta que André-Pierre Gignac no ha estado bajo sus órdenes en un partido oficial y de igual forma la adaptación de Florian Thauvin no ha logrado consumarse, primero por una cuestión de ritmo y una expulsión en las primeras jornadas.

SIGUE LEYENDO AQUÍ

Ve también:

Barcelona después de Messi; así fue el debut del club blaugrana en LaLiga

Selección mexicana: Chicharito Hernández «sepultado» en el fondo de opciones de Martino

José Juan Macías debuta con Getafe; todos los mexicanos que han jugado en LaLiga