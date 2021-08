Videos: Mientras población huye, talibanes se divierten en feria de Kabul

En esta semana, uno de los temas del que todo mundo está hablando es Afganistán, los talibanes y el caos y crisis que ha comenzado a embargar a Kabul.

Y es que desafortunadamente con el control de Kabul en manos de los talibanes, el retroceso en derechos humanos principalmente para mujeres y niñas es inminente, por lo que miles de personas han buscado a toda costa huir del país.

Tal es el caos que en el aeropuerto de Kabul ha habido miles de personas intentando abordar aviones para escapar, e incluso hubo quienes decidieron tomarse del fuselaje de un avión, decisión que los llevó directamente a la muerte al caer durante el vuelo.

Pero mientras todas esas personas arriesgan su vida para salir del país, los talibanes celebran de una manera muy peculiar su regreso al poder.

Te recomendamos: Afganistán: Los estremecedores videos del caos en aeropuerto de Kabul

Y es que por redes sociales han comenzado a circular videos en donde se puede observar cómo los talibanes se adueñan del gimnasio del palacio presidencial e incluso de un parque de diversiones en la ciudad.

En una publicación del medio francés Mediavenir, se puede ver un video en el que se aprecia como varios soldados talibanes armados celebran la toma de Kabul en el juego de los carritos chocones y un “tiovivo”, una atracción muy parecida a un carrusel.

Te recomendamos: Caos en Afganistán con miles tratando de escapar del país ante llegada al poder del Talibán

Videos publicados por el periodista Asaad Hanna, un reconocido activista de derechos humanos, dejan ver a los talibanes en el gimnasio del palacio presidencial, donde se ponen a levantar pesas y utilizar las caminadoras, eso sí, siempre armados.

Trying to be “fit for governing”

Taliban in Afghanistan working out in the presidential palace’s gym. pic.twitter.com/s441sb6e35