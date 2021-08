Gobernador de Texas, Greg Abbott, da positivo a coronavirus

El gobernador de Texas, Greg Abbott, dio positivo el martes en una prueba diagnóstica de coronavirus, informó su oficina, que aseguró que el funcionario se encuentra en buen estado de salud y no presenta síntomas.

Abbott, que se vacunó en 2020, estaba aislado en la mansión del gobernador en Austin y recibía un tratamiento de anticuerpos monoclonales, dijo el portavoz Mark Miner en un comunicado.

En tanto, los casos de coronavirus se han disparado en el estado gracias a la veloz transmisión de la variante delta, llevando a los hospitales de la entidad al límite. Más de 11,500 pacientes estaban hospitalizados con el virus hasta el lunes, los niveles más altos desde enero.

El resultado positivo en la prueba se dio a conocer un día después de que Abbott tuiteara una foto suya sin mascarilla mientras hablaba en un lugar cerrado cerca de Dallas ante un grupo de simpatizantes republicanos, la mayoría de los cuales tampoco portaba mascarilla.

