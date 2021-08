Hija de Ingrid Martz estuvo a punto de ser atropellada

Vaya momento de terror que vivió la actriz Ingrid Martz durante sus vacaciones en las playas de Acapulco, pues durante una caminata a la orilla del mar acompañada de su pequeña hija Martina de dos años y su esposo Rodrigo Luque un accidente en motocicleta causado por tres adolescentes pudo haberle costado la vida a su hija.

Ingrid relata, en exclusiva, para Ventaneando tan dramático momento: “Estamos caminando y de pronto se volteó. Veo como por la parte de arriba tres chavos tratándose de tomar el control cuando yo veo que la moto se está volteando en donde está parada Martina”.

“O sea, no te puedo explicar cuando imaginas esa moto rodando hacia dónde está tu bebé o sea, un enojo, una frustración, una impotencia. O sea, me les quería ir encima.

Pero eso no fue todo, porque uno de los jóvenes involucrados contactó a Ingrid, pero no para disculparse por lo sucedido, pues “uno de ellos me escribió por Instagram para decirme ‘fui yo’, además me insultaron, entonces digo no aprendimos nada de esta lección. Seguramente ahorita está en la playa en su moto”, contó la actriz.