Paul McCartney y más estrellas de rock reaccionan a la muerte de Charlie Watts

La muerte del baterista de los Rolling Stones Charlie Watts generó rápidas y sentidas reacciones de la realeza del rock ‘n’ roll, incluyendo de Elton John y Paul McCartney. La palabra “gran” fue uno de los superlativos más usados para describir a Watts, quien era una pieza angular de los Stones.

A continuación, algunas de las reacciones al deceso de Watts, fallecido el martes en Londres a los 80 años.

“Era un tipo encantador… Mis condolencias para los Stones. Un gran golpe para ellos porque Charlie era una roca. Un baterista fantástico, tan firme como una roca. Te amo Charlie, siempre te amaré. Hombre hermoso, y mis sinceras condolencias y cariño para su familia” — Paul McCartney, en un video en Twitter.

“Dios bendiga a Charlie Watts. Te vamos a extrañar. Amor y paz para la familia” – Ringo Starr en Twitter.

“Es un día muy triste. Charlie Watts era el baterista máximo. El más elegante de los hombres y una brillante compañía” — Elton John en Instagram.

